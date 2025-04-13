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Трамп усомнился в компетентности Зеленского
Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме, пишет РИА Новости.
"Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен, а я не уверен, что он такой. Эту войну никогда нельзя было допускать", - сказал американский лидер, комментируя свою позицию по украинскому конфликту.
Ранее американский президент, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
Позже спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".
По его словам, этот процесс выходит за рамки так называемых пяти территорий, в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Киева в НАТО.