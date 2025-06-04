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Трамп увеличил пошлины на импорт стали и алюминия до 50 %
Продолжается торговое противостояние США с другими странами: Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на импорт стали и алюминия до 50 % - раньше было 25.
Немецкие СМИ бьют тревогу - это стало серьезным ударом для сталелитейной отрасли, которая и без того переживает тяжелые времена из-за высоких цен на энергию.
В крупнейшем сталелитейном концерне Германии готовятся к масштабной реструктуризации: ожидается сокращение более 10 тысяч рабочих мест.
Фото ТАСС