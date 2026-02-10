Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на Канаду. На этот раз причиной стал почти 3-километровый мост между американским Детройтом и канадским Виндзором. Строительство началось еще при Обаме и до сих пор не завершено.

Американского лидера не устроило, что все доходы от эксплуатации моста получит Канада, поэтому он потребовал как минимум половину прав собственности, компенсацию за все, что США дали Канаде, а также справедливость и уважение со стороны Оттавы. Иначе он не позволит открыть мост. При этом все расходы на строительство были полностью оплачены федеральным правительством Канады, пишет Bloomberg. Затраты планируется покрывать за счет сборов с моста.