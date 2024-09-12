Трамп: В случае победы Харрис США будут втянуты в войну

"Сделать ее президентом - значит играть жизнями миллионов людей. Она гарантированно втянет нас в третью мировую войну, потому что она слишком уж некомпетентна для этой работы. Она не в состоянии иметь дела с президентами: ни с Председателем Китая Си, ни с Путиным, с Ким Чен Ыном - ни с кем. И тогда все ваши сыновья и дочери закончат тем, что их призовут и отправят воевать в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами. Но если мы победим, наши враги больше не будут смеяться. Говорю вам, не будут они больше смеяться".