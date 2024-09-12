3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Трамп: В случае победы Харрис США будут втянуты в войну
США окажутся втянутыми в войну в случае победы Камалы Харрис. Такой прогноз сделал республиканец Дональд Трамп на очередном предвыборном митинге.
Заявления кандидатов на высший пост в Соединенных Штатах становятся все резче с приближением дня икс. Так, Харрис решила, что ее соперник подходит под определение слова "фашист".
Трамп ответил тем, что указал на полную профнепригодность кандидата от Демократической партии. По его словам, Харрис не сможет уберечь американский народ от всеобщего призыва на войну.
Дональд Трамп:
"Сделать ее президентом - значит играть жизнями миллионов людей. Она гарантированно втянет нас в третью мировую войну, потому что она слишком уж некомпетентна для этой работы. Она не в состоянии иметь дела с президентами: ни с Председателем Китая Си, ни с Путиным, с Ким Чен Ыном - ни с кем. И тогда все ваши сыновья и дочери закончат тем, что их призовут и отправят воевать в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами. Но если мы победим, наши враги больше не будут смеяться. Говорю вам, не будут они больше смеяться".
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов