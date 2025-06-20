Трамп в течение двух недель примет решение о нанесении США ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель решит, будут ли США участвовать в нанесении ударов по Ирану. Лидер Белого дома считает, что есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.

"В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель", - зачитала она заявление главы вашингтонской администрации. Говоря о возможности нанесения США ударов по Ирану, Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп примет решение в течение двух недель.

Трамп ранее не исключил возможности нанесения ударов по Ирану. Как сообщил 17 июня портал Axios со ссылкой на источники, глава вашингтонской администрации рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики.