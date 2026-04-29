Трамп вновь призвал Тегеран поторопиться с заключением ядерной сделки

Трамп вновь призвал власти Ирана поторопиться с заключением сделки по ядерной программе.

Напомним, Тегеран неоднократно заявлял, что у страны нет стремления получить ядерное оружие, но в качестве одного из условий мира Исламская Республика требует уважать свое право на мирный атом.

Переговоры зашли в тупик. Трамп накануне отказался отправлять делегацию в Исламабад, а Иран отверг диалог из-за давления.

Кроме того, глава Белого дома поручил помощникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана в Ормузском проливе, пишет Wall Street Journal. Президент США хочет финансово истощить Тегеран за счет остановки экспорта нефти. Трамп решил, что другие варианты - дальнейшая бомбежка или даже выход из конфликта - несут больший риск, чем морская блокада.