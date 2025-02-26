Трамп встречается с Зеленским - идет финальная распродажа страны?

В Белом доме - встреча Дональда Трампа с Зеленским. Она началась на полчаса позже запланированного. В Сети иронизируют - Зеленский опять проспал важные переговоры. Американский лидер между тем заявил, что пора прекращать конфликт, Россия этого хочет. И надо идти на компромисс. "Вы высказываете нам неуважение. Дело идет к третьей мировой войне, вы не имеете права играть с этим. У вас нет козырей на руках", - отметил Трамп.

По итогам ожидается подписание соглашения об украинских полезных ископаемых, а также подход к прессе. Что касается сделки, то Вашингтон рассматривает ее не как обмен, а возвращение долга. Киев же умоляет о гарантиях безопасности.

Не уточняется, правда, лично для себя или еще кого-то? Почему Зеленский так легко отдает США украинские недра?

Сделка Трампа и Зеленского

На Украине сейчас финальная распродажа страны - ее ресурсов. Местные элиты уже даже не в шутку предлагают не мелочиться, а полностью отдаться США. Стать, например, 52-м штатом. Но зачем это Вашингтону? Трампу все равно, что будет с "незалежнай". Ему важно вернуть потраченные деньги. А это ни много ни мало 500 миллиардов долларов. Таких сумм у Киева, естественно, нет, да и в ближайшем будущем явно не появится. Половина плодородных земель - уже в руках американских корпораций. Остались недра. Как раз на них и положил глаз бизнесмен Трамп.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b47b1d51-919c-4c4d-b33f-a052dc5c4ae7/conversions/ff39fb0e-e1ed-48b7-adc7-75031650d6ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b47b1d51-919c-4c4d-b33f-a052dc5c4ae7/conversions/ff39fb0e-e1ed-48b7-adc7-75031650d6ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b47b1d51-919c-4c4d-b33f-a052dc5c4ae7/conversions/ff39fb0e-e1ed-48b7-adc7-75031650d6ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b47b1d51-919c-4c4d-b33f-a052dc5c4ae7/conversions/ff39fb0e-e1ed-48b7-adc7-75031650d6ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп, президент США:

"Мы подпишем историческое соглашение, США станут крупнейшим партнером Украины в разработке полезных ископаемых, нефти и газа. Мы достигли взаимопонимания. Мне кажется, это будет очень полезно и для Украины. Мы будем на месте, и мы будем, мы будем копать. Мы будем копать, копать, копать. Копать мы должны".

Активно копая на Украине, Штаты хотят получить прибыль в размере 20 млрд долларов. Цифру озвучил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Он уверен, что если месторождения критически важных минералов будут принадлежать США, это, во-первых, поможет их защитить. А во-вторых, они используются для сборки компьютеров, что поможет обеспечить национальную безопасность Штатам. Одним словом, американские интересы - прежде всего. Зеленский же долго ломался и торговался, настаивал на включении в соглашение пункта о гарантиях безопасности для Киева. Поговаривают, что даже чего-то добился. Но так ли это на самом деле:

Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала "Внешпол":

"Я думаю, что Дональд Трамп будет использовать эту встречу с господином Зеленским для того, чтобы убедить его смириться с реальностью. Убедить его смириться с тем, что, во-первых, Украине придется открывать свои недра для американских компаний, это раз. И то, что Украине придется идти на мирные переговоры, это два. И это те самые мирные переговоры, которые будут во многом на условиях России".

Сам текст соглашения официально не опубликован, в Раде его не представляли. Согласно тому, что было опубликовано в украинских СМИ, документ представляет из себя декларацию о намерениях. Не упоминаются размер фонда, доли сторон, механизм урегулирования споров. Сообщается, что все детали будут прописаны в некоем приложении, которое только разрабатывается. Чтобы документ не был отменен росчерком пера исполнительной власти, его нужно ратифицировать в парламентах. Есть и другие нюансы. Добыча редкоземельных металлов очень затратна, грубо говоря, надо перемолоть тонны породы, чтобы достать несколько грамм металла. Нужны огромные инвестиции, поэтому "копать, копать, копать" можно будет только после установления мира.

Кирилл Молчанов, политолог (Украина):

"Проблема в том, что по факту навряд ли этих редкоземельных ископаемых можно будет найти в Украине на сумму 500 млрд, так как их в таком количестве вообще, многие эксперты говорят, не существует".

О том, что сделка не особо выгодна Америке, сейчас пишут многие. Но хоть что-то из недр Штаты смогут все же урвать. Плюс в планах Белого дома - добиться приоритета данного соглашения над любыми будущими обязательствами, которые могут быть у Киева перед другими союзниками, включая ЕС. И в этой схватке Европа явно проиграла. Не зря в Старом Свете всполошились и направили аккурат перед визитом Зеленского вначале президента Франции Макрона, а затем и премьера Британии Стармера. Оба вовсю пытались выторговать Европе место за столом будущих переговоров.

Сергей Пантелеев, историк, политолог, директор Института русского зарубежья:

"Это носит характер, скорее, той такой дымовой завесы, шума, который сегодня таким образом абсолютно феерически демонстрирует Трамп и его команда, но в реальности основные вопросы решаются за этой ширмой".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64f95b17-ecdb-4e41-95e5-d73510f7f63e/conversions/eda7e0a0-affe-4552-87b9-782309fdeb6c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64f95b17-ecdb-4e41-95e5-d73510f7f63e/conversions/eda7e0a0-affe-4552-87b9-782309fdeb6c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64f95b17-ecdb-4e41-95e5-d73510f7f63e/conversions/eda7e0a0-affe-4552-87b9-782309fdeb6c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64f95b17-ecdb-4e41-95e5-d73510f7f63e/conversions/eda7e0a0-affe-4552-87b9-782309fdeb6c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поведение Запада в отношении Украины все больше напоминает сюжет известной детской песенки про апельсин. Который один, а вот желающих его поделить много.