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Трамп заявил, что Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля
Президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в высоких ценах на яйца. Об этом сообщает РИА Новости.
"Джо Байден, в частности, позволил цене на яйца выйти из-под контроля. Цены на яйца, без контроля. И мы усердно работаем, чтобы вновь их снизить", - сказал Трамп в ежегодном обращении к конгрессу.
Власти США ранее объяснили птичьим гриппом дефицит яиц, вызвавший рост цен. Розничные цены на яйца в США в текущем году вырастут на 41,1 %, следует из прогноза американского министерства сельского хозяйства.
Согласно отчету министерства, в январе розничные цены на яйца выросли на 13,8 %, в декабре был зафиксирован рост в 8,4 %. Отмечается, что из-за распространившегося в стране птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 млн коммерческих несушек, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала вспышки болезни в 2022 году.