Трамп заявил, что Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля

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Президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в высоких ценах на яйца. Об этом сообщает РИА Новости.

"Джо Байден, в частности, позволил цене на яйца выйти из-под контроля. Цены на яйца, без контроля. И мы усердно работаем, чтобы вновь их снизить", - сказал Трамп в ежегодном обращении к конгрессу.

Власти США ранее объяснили птичьим гриппом дефицит яиц, вызвавший рост цен. Розничные цены на яйца в США в текущем году вырастут на 41,1 %, следует из прогноза американского министерства сельского хозяйства.