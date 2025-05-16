Трамп заявил, что итогом его визитов в ближневосточные страны стали инвестиции в экономику США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что результатом его визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали договоренности об инвестициях в размере 12-13 трлн долларов в американскую экономику, сообщает ТАСС.

"С США никогда не происходило ничего подобного. Триллионы инвестиций. Мы договорились примерно о 12-13 трлн долларов. Мы достигли уровня в 12-13 трлн благодаря проектам, о которых уже известно, а о некоторых мы сообщим в самое ближайшее время", - сказал он на встрече представителей деловых кругов США и ОАЭ в Абу-Даби, в которой также принял участие наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

По словам Трампа, предыдущая администрация не только не смогла сделать ничего подобного, но и еще потеряла 8 трлн долларов. 15 мая американский лидер выразил надежду, что инвестиции помогут покрыть государственный долг США.