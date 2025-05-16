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Трамп заявил, что итогом его визитов в ближневосточные страны стали инвестиции в экономику США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что результатом его визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали договоренности об инвестициях в размере 12-13 трлн долларов в американскую экономику, сообщает ТАСС.
"С США никогда не происходило ничего подобного. Триллионы инвестиций. Мы договорились примерно о 12-13 трлн долларов. Мы достигли уровня в 12-13 трлн благодаря проектам, о которых уже известно, а о некоторых мы сообщим в самое ближайшее время", - сказал он на встрече представителей деловых кругов США и ОАЭ в Абу-Даби, в которой также принял участие наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.
По словам Трампа, предыдущая администрация не только не смогла сделать ничего подобного, но и еще потеряла 8 трлн долларов. 15 мая американский лидер выразил надежду, что инвестиции помогут покрыть государственный долг США.
Госдолг США в настоящее время превышает 36,2 трлн долларов. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, в 2034 году он может превысить 50 трлн долларов. В конце марта управление прогнозировало, что правительство Соединенных Штатов столкнется с дефолтом уже к августу или сентябрю, если потолок госдолга не будет повышен. Потолок госдолга отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства США.