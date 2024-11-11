Трамп заявил, что хочет сделать Канаду 51-м штатом США

Избранный американский президент Дональд Трамп уже не обещает завершить украинский конфликт за один день.

Он дал большое интервью в своей резиденции в особняке Мар-а-Лаго во Флориде, где заявил, что намерен добиться этого за полгода. Он также обвинил Байдена в развязывании войны.

"Много было совершено ошибок в ходе этих переговоров. И я говорил Байдену, что все закончится войной. И эта война могла бы эскалировать и быть еще хуже, чем сейчас. Я считаю, что все всегда понимали - и я понимаю - что были определенные договоренности и Байден их нарушил. И эта договоренность удовлетворила бы и Украину, и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", - заявил Трамп.

Большая часть заявлений Трампа коснулась территориальных и экономических вопросов. В том числе говорилось о вхождении Гренландии в состав США. По словам политика, такой сценарий выгоден для жителей острова, а Дания должна его уступить, чтобы защитить "свободный мир". Также Трамп сообщил о проведении переговоров о возвращении Панамского канала под американский контроль.

Кроме того, было озвучено, что Мексиканский залив будет переименован в "Залив Америки", а импорт из Канады и Мексики подвергнется очень значительным пошлинам. Трамп также подтвердил намерение сделать в итоге страну кленового листа 51-м штатом США, опубликовав ее карту в составе Соединенных штатов.

Как пишет ТАСС, Трамп полагает, что такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, которые, по мнению избранного президента, исходят от "российских и китайских кораблей".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "нет ни малейшего шанса" на то, что страна станет частью Соединенных Штатов. По его словам, оба народа получают выгоду от того, что их государства "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".