Трамп заявил, что конфликт с Ираном близок к завершению

Трамп в интервью Fox News заявил, что не планирует возобновлять военные действия против Ирана и считает конфликт практически завершенным. Он уверяет, что Тегеран отчаянно стремится к заключению сделки с США.

При этом вице-президент Вэнс, вероятно, возглавит американскую делегацию в рамках возможного второго раунда переговоров с иранскими официальными лицами. Сам же Вэнс подтвердил дипломатические усилия и заявил, что Трамп хочет заключить крупную сделку с Ираном, при которой страна "будет процветать".

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Причина, по которой сделка еще не заключена, заключается в том, что президент действительно хочет заключить сделку, при которой у Ирана не будет ядерного оружия, Иран не будет государством, спонсирующим терроризм, а народ Ирана сможет процветать, благоденствовать и присоединиться к мировой экономике. И это та сделка, которую он предлагает".

Как сообщают СМИ, представители администрации США сейчас обсуждают детали возможной встречи, хотя до сих пор неясно, состоится ли она. Иран также пока никакую информацию не подтверждал.

14 апреля Трамп выразил мнение, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться в течение ближайших двух дней в Пакистане.