Трамп заявил, что Microsoft может купить TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Microsoft может приобрести сервис создания и просмотра коротких видео TikTok китайской корпорации ByteDance, сообщает ТАСС.

"Я бы ответил утвердительно, - сказал президент, отвечая на вопрос об интересе Microsoft к покупке TikTok журналистам пресс-пула Белого дома, которые 27 января распространили его слова. - К TikTok есть много интереса". Трамп не стал раскрывать названия других американских компаний, которые проявляют заинтересованность в приобретении сервиса.

По данным телекомпании CNBC, администрация США подбирает потенциальных претендентов на покупку 50 % акций TikTok. Основными претендентами называются владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск и глава Oracle Ларри Эллисон.

Предыдущий американский президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, вынуждающий китайскую корпорацию ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в стране. Республиканец заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.