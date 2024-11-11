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Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным
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Лукашенко о машиностроении: Мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения
Лукашенко о производстве легковых автомобилей: Планы большие, но нужно видеть рынки сбыта
Лукашенко в скором времени проведет встречу с Путиным и совершит визит в Китай
Александр Лукашенко на совещании обсудит вопросы развития машиностроения в Беларуси
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Участники "Фабрики блогеров" посетят Могилевскую область. Узнали, чем будут наполнять свои контенты
Школьникам из Гродно грозило до 20 лет заключения. Почему удалось избежать наказания
ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси
В Венесуэле зародилось молодежное антифашистское движение
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