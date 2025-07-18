Трамп заявил о падении роли БРИКС после его угрозы ввести пошлины

Популист или мечтатель? Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС якобы стремительно теряет свое влияние. По его словам, объединение попыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на мировой арене, но американский лидер пригрозил странам-участницам 10-процентными пошлинами, и на следующую встречу "почти никто не пришел".

"Мы никогда не должны позволять кому-либо играть с нами в подобные игры. Вот почему, когда я услышал об этой группе стран БРИКС - по сути, шести государствах, я нанес им очень серьезный удар. И если они когда-нибудь действительно объединятся по-настоящему, все очень быстро закончится - могу вас заверить. Долго им не продержаться. Думаю, они даже не осмелятся этого сделать, им страшно встречаться", - выразил уверенность президент США.