Трамп заявил о прекращении операции на Ближнем Востоке: блеф или реальный шанс на мир?

Трамп заявил о прекращении операции на Ближнем Востоке. При этом американская военная инфраструктура в регионе разрушена, союзники отвернулись, а экономика страны задыхается от рекордных цен на топливо и надвигающегося продовольственного коллапса.

Мир оказался на грани голода и рецессии, и единственное, что пока удерживает стороны от пропасти, - хрупкое перемирие.

Станет ли этот шаткий режим прекращения огня реальным шансом для диалога, или же Вашингтон просто пытается сохранить лицо перед неизбежным унижением?

Война на Ближнем Востоке закончилась, по крайней мере, так утверждает Дональд Трамп. Заявление из Белого дома прозвучало неожиданно: президент США официально уведомил Конгресс о завершении военной кампании против Ирана. Сослался он на окончание 60-дневного срока, в течение которого он имел право вести боевые действия без одобрения законодателей. Но действительно ли Ближний Восток в шаге от мира, или это очередной тактический блеф со стороны Вашингтона?

Поводы для скепсиса более чем весомы. Несмотря на заявление о завершении операции, Вашингтон не демонстрирует намерения сворачивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Напротив, силы остаются в регионе для так называемой страховки.

А со стороны Тегерана пока сохраняется красноречивое молчание. Накануне иранские власти подтвердили лишь готовность к прямым переговорам, которые, по их мнению, могут пройти в Пакистане уже на следующей неделе. Но есть условие: Вашингтон должен проявить открытость к предложению Тегерана. Очередной проект об урегулировании направлен американской стороне. Ключевым условием остается смягчение санкций в ответ на обсуждение ядерной программы, которая является главным камнем преткновения.

Тем временем в СМИ уже давно звучат предположения, что администрация Трампа оказалась в ловушке собственных действий. Конфликт оказался дороже, сложнее и менее управляемым, чем Белый дом предполагал изначально. И сегодня у Вашингтона просто нет очевидного сценария выхода из конфликта без унизительной потери имиджа.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"У американцев явно нет стратегии, и проблема подобных конфликтов всегда заключается в том, что нужно не только войти, но и выйти из них. Мы слишком болезненно наблюдали это в Афганистане в течение 20 лет. Мы видели это в Ираке. Поэтому вся эта история, как я уже сказал, как минимум, необдуманная. Унижена целая нация. Мне жаль это говорить, но ситуация очень сложная".

К слову, такая позиция союзников НАТО еще больше усугубляет положение Вашингтона на Ближнем Востоке. Европейцы не намерены вовлекаться в большую войну: отказались помогать и фактически дистанцировались от участия в операции. Это вызвало раздражение в Белом доме, и, по сообщениям СМИ, уже привело к пересмотру американского военного присутствия в Европе. Из Германии, например, уже убывают 5 тыс. американских военнослужащих. Как пишут СМИ, следующие в очереди Испания и Италия.

Также скрытым поводом для желания Вашингтона как можно скорее завершить операцию в регионе называют и истощение военной инфраструктуры. В СМИ все чаще пишут: большинство баз США на Ближнем Востоке разрушены или непригодны для использования, а их восстановление ляжет тяжелым бременем на американский бюджет. Вашингтон и без того уже заплатил высокую цену за войну. Пентагон заявлял о тратах в 25 млрд долларов. Однако эксперты утверждают: реальные цифры в два раза больше.

Пойти на болезненные уступки Вашингтон может и из-за возникшей на фоне войны внутренней турбулентности. Большинство американцев (если быть точнее, более 60 %) не поддерживают войну с Ираном. В первую очередь, из-за того, что эти действия губительным образом сказались на финансовом положении простых людей.



Перекрытие Ормузского пролива в США, как и во всем мире, вызвало топливный и, как следствие, продовольственный кризис. Цены на бензин бьют все рекорды, частные компании в убытках, мир на грани голода. Также неизбежен всплеск инфляции и сокращение объемов мировой торговли. В ООН считают, что затяжной военный конфликт чреват для планеты рецессией уже в 2027 году.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"В этом случае валовой доход падает до 2,5 %, инфляция достигает 5,4 %, 32 млн человек оказываются в нищете, запасы удобрений истощаются, урожайность падает, и еще 45 млн человек столкнутся с крайним голодом. С трудом достигнутые успехи в развитии в одночасье сводятся на нет".