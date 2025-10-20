Трамп заявил о военном превосходстве США над Китаем

В начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме журналисты попросили его прокомментировать оценки, что США могут отставать от Китая на десятилетия. "Вы читаете не те газеты. <…> Мы намного впереди Китая в военном отношении. Соединенные Штаты намного опережают их во всех видах вооружений, помимо той сферы, что они строят много кораблей. И мы начнем это делать и догоним их в этом", - сказал он.