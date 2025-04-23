Трамп: Зеленскому нужно заключить мир или он потеряет страну через три года

"Ему (Зеленскому. - Прим. ред) нечем похвастаться! Ситуация в Украине плачевна - он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну", - отметил Трамп.Глава Белого дома также раскритиковал заявления Зеленского о Крыме. "Это пагубно для мирных переговоров", - считает Трамп.Ранее ведущие дипломаты США внезапно отменили свои планы на участие в запланированных на 23 апреля в Лондоне переговорах на высоком уровне по вопросу прекращения конфликта в Украине. Отмечалось, что в Вашингтоне разгневаны из-за нежелания Украины принять новые предложения по урегулированию конфликта. Европейские дипломаты после этого тоже отменили свое участие в переговорах. Заседание состоялось на более низком уровне. Позже руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопаности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта.