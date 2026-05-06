Трамп ждет сделки с Ираном в ближайшее время

Вновь звучат обнадеживающие заявления о скорой сделке с Ираном из уст американского руководства. Из Вашингтона со ссылкой на источники в Белом доме сообщают, что согласования условий мирного соглашения ожидают в течение ближайших 48 часов. Дональд Трамп вновь высказался крайне оптимистично, хотя и признал, что стороны уже не раз бывали столь же близки к достижению окончательной договоренности.

Дональд Трамп, президент США:

"Сейчас все замечательно. Теперь нам нужно согласовать то, чего мы хотим. Если мы этого не сделаем, нам придется серьезно повозиться. Но они хотят заключить сделку. В последние 24 часа у нас были очень хорошие переговоры, и вполне возможно, что мы заключим сделку. С другой стороны, мы уже не раз разговаривали, и, как вы знаете, у нас были хорошие разговоры. А потом вдруг на следующий день они как будто забыли, что произошло. Точных сроков быть не может. Это точно будет сделано, но дедлайнов мы не определяем!"

Чуть позднее вице-президент Вэнс заявил, что у Ирана есть неделя на принятие условий окончательного урегулирования, затем, если решение по этому вопросу не будет принято, возможно возобновление боевых действий. Это вызывает серьезные сомнения: американцы уже начали отводить с Ближнего Востока свой флот и даже угрожают по пути домой вторгнуться на Кубу.

При этом The New York Times сообщает, что с начала войны США израсходовали половину своего запаса ракет дальнего радиуса действия и тысячу ракет "Томагавк", а это, ни много ни мало, равно десятикратному объему ежегодных закупок Пентагона. Де-факто, американские оружейные запасы опустошены, что делает маловероятным возобновление полномасштабных боевых действий.

Между тем в США вновь разразился скандал: за час до обнадеживающих заявлений по Ирану кто-то продал нефтяных контрактов на 900 млн долларов: цена барреля вскоре рухнула, а инсайдеры заработали не менее 10 млн. Есть веские основания полагать, что вновь обогатился кто-то очень информированный из сотрудников Белого Дома.