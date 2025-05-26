Транспорт и фармацевтика: в какой еще белорусской продукции заинтересованы в Никарагуа

23 мая 2025 года в Манагуа (Никарагуа) прошло IV заседание Белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стала ли встреча и переговоры важным толчком к развитию двусторонних отношений Республики Беларусь и Республики Никарагуа, ответил в "Актуальном интервью" первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров.

Важно отметить и то, что в ходе заседания звучали и новые направления для сотрудничества, помимо машиностроения (Никарагуа заинтересована в поставках белорусской транспортной техники - дорожной, сельскохозяйственной, пассажирской и прочей).

Кроме этого, Никарагуа интересуют и белорусские фармацевтика, медицинские изделия, образование, платежная и банковская инфраструктура.

Александр Егоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36720e81-699f-4d7d-a8e5-e383ca5c2137/conversions/75f19f23-0ca2-4f0c-aaaf-4e3d2aabc22c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36720e81-699f-4d7d-a8e5-e383ca5c2137/conversions/75f19f23-0ca2-4f0c-aaaf-4e3d2aabc22c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36720e81-699f-4d7d-a8e5-e383ca5c2137/conversions/75f19f23-0ca2-4f0c-aaaf-4e3d2aabc22c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36720e81-699f-4d7d-a8e5-e383ca5c2137/conversions/75f19f23-0ca2-4f0c-aaaf-4e3d2aabc22c-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Егоров

Александр Егоров:

"Что касается фармакологии, то уже есть конкретные договоренности, которые позволят поставить белорусские лекарства даже без полного прохождения сертификации на никарагуанский рынок. Эти лекарства намного дешевле, чем лекарства из других стран, но при этом по эффективности не хуже".

Зампредседателя также добавил, что в ходе презентации компании ОАО "Интеграл" коллеги из Никарагуа заинтересовались медицинским оборудованием, производимым этим предприятием. "Думаем, что вместе с фармакологическими препаратами также будет поставлено и медоборудование", - заключил эксперт.