Требования США и Ирана взаимоисключающие - политолог о разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация вокруг Ирана остается крайне сложной. Взаимоисключающие требования сторон, особенно в вопросе ядерной программы, делают достижение мира практически невозможным. Мнением на этот счет поделился политолог из США Стив Самарин.

"Требования, которые выдвигает Иран к Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты к Ирану, во многом взаимоисключающие. Скажем, по ядерной программе вряд ли может быть консенсус, поскольку для Ирана это вопрос суверенитета, и Иран никогда от этого не откажется. Для Израиля и, соответственно, Соединенных Штатов это принципиальный вопрос, как они считают, собственной безопасности, - высказался эксперт. - Прийти к консенсусу здесь практически невозможно".

Что касается Ормузского пролива и торговли, здесь окно возможностей еще открыто, считает политолог.