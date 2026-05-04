Требования США и Ирана взаимоисключающие - политолог о разрешении конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация вокруг Ирана остается крайне сложной. Взаимоисключающие требования сторон, особенно в вопросе ядерной программы, делают достижение мира практически невозможным. Мнением на этот счет поделился политолог из США Стив Самарин.
"Требования, которые выдвигает Иран к Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты к Ирану, во многом взаимоисключающие. Скажем, по ядерной программе вряд ли может быть консенсус, поскольку для Ирана это вопрос суверенитета, и Иран никогда от этого не откажется. Для Израиля и, соответственно, Соединенных Штатов это принципиальный вопрос, как они считают, собственной безопасности, - высказался эксперт. - Прийти к консенсусу здесь практически невозможно".
Что касается Ормузского пролива и торговли, здесь окно возможностей еще открыто, считает политолог.
"Поэтому по всем пунктам договориться, конечно же, не удастся. Но есть надежда, что разум возобладает и, по крайней мере, может быть, вопросы ядерной программы отложат на какое-то время и дадут этому вопросу просто спокойно как-то устояться и решить его. Может быть, в другом, более удобном и более гуманном формате", - резюмировал Стив Самарин.