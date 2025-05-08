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Трехдневное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, вступило в силу
Вступило в силу объявленное Владимиром Путиным трехдневное перемирие с 8 по 11 мая. Россия на это время прекращает все боевые действия, однако бойцы готовы отражать атаки, если Украина решит нарушить режим прекращения огня.
Ранее Зеленский отверг предложение президента России о перемирии и заявил, что Украина "не может гарантировать безопасность лидеров иностранных государств", приехавших в Москву на парад 9 Мая.
В среду, 7 мая, ВСУ продолжили массированные налеты беспилотников на российские регионы. Несмотря на это, лидеры ряда стран смогли прибыть в Москву, среди них Председатель КНР, президенты Бразилии и Сербии.