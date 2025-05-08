Трехдневное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, вступило в силу

Вступило в силу объявленное Владимиром Путиным трехдневное перемирие с 8 по 11 мая. Россия на это время прекращает все боевые действия, однако бойцы готовы отражать атаки, если Украина решит нарушить режим прекращения огня.

Ранее Зеленский отверг предложение президента России о перемирии и заявил, что Украина "не может гарантировать безопасность лидеров иностранных государств", приехавших в Москву на парад 9 Мая.