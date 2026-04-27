Тревожный прогноз: немцы не верят в стабильность будущих пенсий

Большинство жителей Германии серьезно обеспокоены финансовым будущим. Издание Die Welt приводит результаты опроса: 82 % немцев убеждены, что пенсии в будущем не хватит для поддержания привычного уровня жизни.

Социологи отмечают резкий рост недоверия к пенсионной системе: если в 2019 году в ее надежности сомневались чуть более половины граждан, то сегодня показатель стал критическим.

Ситуация осложняется тем, что у многих нет возможности исправить положение самостоятельно. 54 % респондентов заявляют, что у них просто нет лишних средств для создания частных пенсионных накоплений.