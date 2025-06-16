Три человека погибли при ударе Израиля по зданию телерадиокомпании Ирана

Три человека погибли в результате израильского удара по штаб-квартире телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Вечером 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру IRIB в Тегеране. В результате удара в здании начался пожар. Вещание было приостановлено. Ранее также сообщалось, что несколько сотрудников получили ранения.

Израиль 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Иран осуществил ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, а также признали попадания по ряду объектов на их территории.