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Три фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокусе" планировали устроить еще один теракт
Три фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" планировали еще один теракт на набережной города Каспийска в Дагестане с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом говорится в материалах уголовного дела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"В период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года фигуранты незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Солиев У.А., Исмоилов З.А. и Гадоев Ш.Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года (уже после теракта в "Крокусе". - Прим. БЕЛТА) изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Республике Дагестан", - говорится в документах.
Ранее сообщалось, что эти три фигуранта, а также двое граждан Таджикистана, Солиев М.А. и Хамидов Х.А., обвиняются в том, что обеспечили четырех исполнителей теракта огнестрельным оружием. Фигуранты были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта 2024 года. Изначально обвиняемым избрали меру пресечения в Дагестане, но для ее продления их доставили в Москву.