Три заложника освобождены в Газе - они едут в Израиль news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86a55d91-71bf-4ec3-9757-6f9c16af15c1/conversions/caca37b1-2b97-41b5-8945-b419295a2426-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86a55d91-71bf-4ec3-9757-6f9c16af15c1/conversions/caca37b1-2b97-41b5-8945-b419295a2426-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86a55d91-71bf-4ec3-9757-6f9c16af15c1/conversions/caca37b1-2b97-41b5-8945-b419295a2426-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86a55d91-71bf-4ec3-9757-6f9c16af15c1/conversions/caca37b1-2b97-41b5-8945-b419295a2426-xl-___webp_1920.webp 1920w