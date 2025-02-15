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Три заложника освобождены в Газе - они едут в Израиль

Три заложника освобождены в Газе - они едут в Израиль

Группа из трех удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа израильских заложников, включая имеющего российское гражданство Александра Труфанова, передана представителям армии Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Трое возвращающихся заложников в настоящий момент в сопровождении спецподразделений Армии обороны Израиля и сил Службы общей безопасности направляются на территорию Израиля, где пройдут первоначальное медицинское освидетельствование", - говорится в заявлении.

сектор ГазазаложникиИзраиль