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ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы" на юге и востоке Ливана
Израиль нанес удары по Ливану - истребители ЦАХАЛ атаковали наземные цели на юге и востоке арабской страны. Об этом сообщает новостной портал Lebanon 24.
По его данным, бомбардировкам подверглись предполагаемые огневые позиции и склады "Хезболлы" в ущелье Вади-Изза, а также базы шиитских бойцов возле границы с Сирией. Кроме того, сильные взрывы были слышны в районах Бритель, Джанта и Джуруд-эль-Хрейби.
Как заявили в ЦАХАЛ, атаки были предприняты в ответ на действия "Хезболлы", нарушившей соглашение о прекращении огня.