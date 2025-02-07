ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы" на юге и востоке Ливана

Израиль нанес удары по Ливану - истребители ЦАХАЛ атаковали наземные цели на юге и востоке арабской страны. Об этом сообщает новостной портал Lebanon 24.

По его данным, бомбардировкам подверглись предполагаемые огневые позиции и склады "Хезболлы" в ущелье Вади-Изза, а также базы шиитских бойцов возле границы с Сирией. Кроме того, сильные взрывы были слышны в районах Бритель, Джанта и Джуруд-эль-Хрейби.