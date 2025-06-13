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ЦАХАЛ: Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет, большинство сбиты
Автор:Редакция news.by
ЦАХАЛ: Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет, большинство сбитыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1308c89b-9a16-4c33-8a8a-a503665fa1d4/conversions/e189d4b6-6677-47a3-b777-2b6610006ace-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1308c89b-9a16-4c33-8a8a-a503665fa1d4/conversions/e189d4b6-6677-47a3-b777-2b6610006ace-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1308c89b-9a16-4c33-8a8a-a503665fa1d4/conversions/e189d4b6-6677-47a3-b777-2b6610006ace-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1308c89b-9a16-4c33-8a8a-a503665fa1d4/conversions/e189d4b6-6677-47a3-b777-2b6610006ace-xl-___webp_1920.webp 1920w
Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет, большинство были сбиты или не достигли целей, но есть и несколько попаданий. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Эфи Дефрин, пишет ТАСС.
"За последний час из Ирана в сторону Государства Израиль было запущено две волны ракет класса "земля - земля". В обоих залпах было выпущено менее 100 ракет. Большинство из них были перехвачены или не достигли своих целей. Есть несколько попаданий в здания, некоторые из них от падений обломков после перехватов", - сообщил он.
Фото ТАСС