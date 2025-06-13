ЦАХАЛ: Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет, большинство сбиты

Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет, большинство были сбиты или не достигли целей, но есть и несколько попаданий. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Эфи Дефрин, пишет ТАСС.

"За последний час из Ирана в сторону Государства Израиль было запущено две волны ракет класса "земля - земля". В обоих залпах было выпущено менее 100 ракет. Большинство из них были перехвачены или не достигли своих целей. Есть несколько попаданий в здания, некоторые из них от падений обломков после перехватов", - сообщил он.