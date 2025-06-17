ЦАХАЛ открыл стрельбу по палестинцам - 51 человек убит

Израильские военные в секторе Газа открыли огонь по мирному населению. 51 человек убит, более 200 получили ранения, 20 из них находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба началась после того, как автомобиль с гуманитарной помощью остановился вблизи подразделения ЦАХАЛ. Палестинцы начали окружать машину. Бойцы израильской армии расценили это в качестве угрозы нападения. В ЦАХАЛ выразили сожаление по поводу жертв среди мирного населения, но вместе с тем заверили, что продолжат обеспечивать безопасность своих военных.