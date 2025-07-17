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ЦАХАЛ признала, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе
Автор:Редакция news.by
На Ближнем Востоке продолжают греметь взрывы. Сегодня ночью Израиль нанес разрушительный авиаудар по школе Абу-Хелу в лагере беженцев в центральной части сектора Газа.
По данным агентства SANA, Израиль также нанес авиаудар по окрестностям города Эс-Сувейда на юге Сирии.
Помимо прочего, ЦАХАЛ признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в католическую церковь на территории анклава.
Катар, Египет и США уже представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновленное предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников.