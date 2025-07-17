ЦАХАЛ признала, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе

На Ближнем Востоке продолжают греметь взрывы. Сегодня ночью Израиль нанес разрушительный авиаудар по школе Абу-Хелу в лагере беженцев в центральной части сектора Газа.

По данным агентства SANA, Израиль также нанес авиаудар по окрестностям города Эс-Сувейда на юге Сирии.

Помимо прочего, ЦАХАЛ признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в католическую церковь на территории анклава.