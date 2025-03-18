ЦАХАЛ установила ограничения на ведение образовательной деятельности в приграничных с Газой районах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила инструкции в сфере гражданской обороны для жителей приграничных с сектором Газа районов на фоне возобновления боевых действий, установив ограничения на ведение образовательной деятельности в приграничных поселках, сообщает РИА Новости, ссылаясь на армейскую пресс-службу.

"После оценки ситуации было решено, что 18 марта в 2.00 (3.00 мск) будут изменены руководящие принципы обороны Командования тыла. В рамках изменений пограничный район с сектором Газа перейдет от полного уровня активности к ограниченному уровню активности, который не позволяет ведение образовательной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Отмечается, что другие районы на юге Израиля продолжат жизнедеятельность в обычном режиме.

В ночь на 18 марта канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ответ на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Согласно публикации ЦАХАЛ, Израиль нанес массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. По данным медиаофиса правительства Газы, за несколько часов атак погибли не менее 200 человек.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тыс. палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.

В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.