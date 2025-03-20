ЦАХАЛ возобновил наземную операцию в секторе Газа

ЦАХАЛ подтвердил начало точечных наземных операций в центральной и южной части сектора Газа с целью расширить буферную зону в анклаве. Войска Израиля уже захватили около половины территории коридора Нецарим, разделяющего сектор на северную и южную части.

Министр обороны Израиля предупредил о необходимости скорой эвакуации палестинцев из зон боев и пригрозил полным разрушением и опустошением анклава, если израильские заложники не будут освобождены, а палестинское движение ХАМАС не будет выдворено.

Как ранее заявлял Нетаньяху, группировка отклонила несколько предложений о возвращении 59 заложников в обмен на продление срока прекращения огня. Тогда Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа, а затем начал наземную операцию. По данным палестинской стороны, погибли около 400 мирных жителей.