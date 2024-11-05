Целенаправленная политика: в Польше усиливаются националистические настроения среди молодежи

Отсюда следует только один вывод - Запад целенаправленно проводит пропаганду по наращиванию этого националистического угара среди польской молодежи. Дальше, скорее всего, будет хуже. Поэтому задача, конечно же, для наших выходцев из Беларуси - не оставаться там, возвращаться к себе на родину, реализовать себя, несмотря на те события и последствия 2020 года, и понимать, что только у себя, в своей стране, на своей родине ты можешь быть полноценным гражданином, полноценным человеком, чувствовать себя предельно свободным и в безопасности.