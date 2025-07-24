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Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы на свою территорию
Автор:Редакция news.by
Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы на свою территориюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b894b9bd-6e9a-4d79-9770-b0caa52f39fe/conversions/ba9ba63d-a410-4176-b42b-977a29f7c8bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b894b9bd-6e9a-4d79-9770-b0caa52f39fe/conversions/ba9ba63d-a410-4176-b42b-977a29f7c8bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b894b9bd-6e9a-4d79-9770-b0caa52f39fe/conversions/ba9ba63d-a410-4176-b42b-977a29f7c8bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b894b9bd-6e9a-4d79-9770-b0caa52f39fe/conversions/ba9ba63d-a410-4176-b42b-977a29f7c8bc-xl-___webp_1920.webp 1920w
В материале Bloomberg говорится о том, что Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы стоимостью около 6 млрд долларов на свою территорию, чтобы обеспечить сохранность запасов в периоды кризисов, сообщает БЕЛТА.
Как отмечают авторы материала, это сделает Сербию первой страной Восточной Европы, которая не будет хранить свои золотые слитки в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.
"Возвращая золото в страну, Национальный банк Сербии стремится повысить доступность и безопасность золотых резервов в периоды кризиса и неопределенности", - отметили в банке.