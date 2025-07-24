Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы на свою территорию

В материале Bloomberg говорится о том, что Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы стоимостью около 6 млрд долларов на свою территорию, чтобы обеспечить сохранность запасов в периоды кризисов, сообщает БЕЛТА.

Как отмечают авторы материала, это сделает Сербию первой страной Восточной Европы, которая не будет хранить свои золотые слитки в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.