Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы на свою территорию

Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы на свою территорию

В материале Bloomberg говорится о том, что Центральный банк Сербии планирует перевести все свои золотые резервы стоимостью около 6 млрд долларов на свою территорию, чтобы обеспечить сохранность запасов в периоды кризисов, сообщает БЕЛТА.

Как отмечают авторы материала, это сделает Сербию первой страной Восточной Европы, которая не будет хранить свои золотые слитки в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.

"Возвращая золото в страну, Национальный банк Сербии стремится повысить доступность и безопасность золотых резервов в периоды кризиса и неопределенности", - отметили в банке.

Сербиязолотовалютные резервы