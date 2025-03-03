3.61 BYN
3.20 BYN
3.33 BYN
Центризбирком Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента
Центризбирком Абхазии утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента. Победителем стал Бадра Гунба, сообщает РИА Новости.
"ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.
Второй тур выборов состоялся 1 марта, в нем приняли участие 100 412 человек.
На высший государственный пост претендовали победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
По данным ЦИК:
- Гунба получил 54,73 %, за него проголосовали 54 954 человек;
- Ардзинба набрал 41,54 %, за него отдали голоса 41 708 человек.
Явка составила 68,62 %, превысив показатель первого тура.
В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38 % голосов, а Ардзинба - 36,92 %.
Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014-й - министр культуры Абхазии. В апреле 2020 года вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.