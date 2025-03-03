Центризбирком Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента

Второй тур выборов состоялся 1 марта, в нем приняли участие 100 412 человек.

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014-й - министр культуры Абхазии. В апреле 2020 года вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.