Цены на АЗС в Нидерландах побили исторический рекорд

Стоимость топлива в Нидерландах обновила исторический максимум: цены на 95-й бензин взлетели до 2 евро 63 центов за литр, на дизель - до 2 евро 58 центов. Теперь владельцу стандартной легковушки заправка полного бака обходится в среднем в 105 евро.