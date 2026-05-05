logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Цены на АЗС в Нидерландах побили исторический рекорд

Стоимость топлива в Нидерландах обновила исторический максимум: цены на 95-й бензин взлетели до 2 евро 63 центов за литр, на дизель - до 2 евро 58 центов. Теперь владельцу стандартной легковушки заправка полного бака обходится в среднем в 105 евро.

Впрочем, рекордные ценники в основном характерны для заправок вдоль крупных автомагистралей. При этом основную часть стоимости - около 70 % - составляют государственные налоги, акцизы и НДС.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

бензинтопливоНидерландыцены