Цены на электричество в Прибалтике бьют рекорды после выхода из БРЭЛЛ

Оптовые цены на электричество для Прибалтийских стран бьют рекорды. Сегодня, например, энергия в Литве, Латвии и Эстонии будет самой дорогой в Европе.

Резкий рост цен наблюдается в последние несколько недель и стал по-настоящему стремительным после отключения от БРЭЛЛ энергосистемы, которая объединяла Беларусь и Россию со странами Прибалтики. Еще в январе мегаватт-час обходился прибалтам в 60 с небольшим евро, сегодня он будет стоить почти 200 евро. Такие тарифы делают невозможным любое энергоемкое промышленное производство. Расходы граждан на коммуналку тоже делаются заоблачными.