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Цены на электричество в Прибалтике бьют рекорды после выхода из БРЭЛЛ
Оптовые цены на электричество для Прибалтийских стран бьют рекорды. Сегодня, например, энергия в Литве, Латвии и Эстонии будет самой дорогой в Европе.
Резкий рост цен наблюдается в последние несколько недель и стал по-настоящему стремительным после отключения от БРЭЛЛ энергосистемы, которая объединяла Беларусь и Россию со странами Прибалтики. Еще в январе мегаватт-час обходился прибалтам в 60 с небольшим евро, сегодня он будет стоить почти 200 евро. Такие тарифы делают невозможным любое энергоемкое промышленное производство. Расходы граждан на коммуналку тоже делаются заоблачными.
Балтийские республики довольно давно не получали белорусскую и российскую энергию, однако такая возможность до 8 февраля сохранялась. Теперь она исчезла, и скандинавы-монополисты немедленно отреагировали, повысив для новых клиентов прайс. Рынок не знает жалости.