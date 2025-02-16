Цены на электричество в Прибалтике выросли на 50 % после выхода из БРЭЛЛ

После выхода из БРЭЛЛ и без того высокие цены на электричество в Прибалтике продолжают расти.

По сообщениям местных СМИ, свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 %, а на бирже стоимость электричества выросла уже на 300 %. Уточняется, что цена 1 мегаватт-часа электроэнергии в начале 2025 года составляла 146 евро, а по состоянию на 12 февраля поднялась до 483 евро.