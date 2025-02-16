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Цены на электричество в Прибалтике выросли на 50 % после выхода из БРЭЛЛ
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1.22025-02-16T14:38:56.000000Z00
После выхода из БРЭЛЛ и без того высокие цены на электричество в Прибалтике продолжают расти.
По сообщениям местных СМИ, свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 %, а на бирже стоимость электричества выросла уже на 300 %. Уточняется, что цена 1 мегаватт-часа электроэнергии в начале 2025 года составляла 146 евро, а по состоянию на 12 февраля поднялась до 483 евро.
Накануне отключения в Эстонии вышли из строя электростанция Аувере и шестой энергоблок ТЭЦ в Нарве. Из-за дефицита энергии там уже неделю простаивает завод по переработке древесины.