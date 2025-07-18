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Цены на платину на бирже Nymex достигли максимума с 2014 года
Автор:Редакция news.by
Стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) превысила 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 21 июля 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным на 15:30 мск, цена на драгметалл составляла 1 502,9 доллара за тройскую унцию (+1,44 %). К 15:52 мск стоимость платины ускорила рост и находилась на уровне 1 504,3 доллара за тройскую унцию (+1,54 %).