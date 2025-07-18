Цены на платину на бирже Nymex достигли максимума с 2014 года

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) превысила 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 21 июля 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает ТАСС.