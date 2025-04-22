Церемония прощания с Папой Римским Франциском собрала не менее 200 тысяч человек

Весь мир наблюдает за церемонией прощания. На площади Святого Петра в Риме продолжается заупокойная служба: церемония прощания с Папой Франциском собрала здесь не менее 200 тысяч человек.

Гроб, в котором упокоится Папа Римский, был закрыт и опечатан накануне, этот ритуал знаменовал собой расставание Франциска с тленным миром и переход в мир иной. По окончании заупокойной мессы прах понтифика будет доставлен в базилику Санта-Мария-Маджоре. На протяжении всего этого без малого 5-километрового пути гроб будут сопровождать швейцарские гвардейцы, которые составляют охрану Ватикана.