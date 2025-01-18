Церемонию инаугурации Трампа перенесли в помещение

Церемония инаугурации Трампа пройдет не на открытом воздухе, а в ротонде Капитолия из-за небывалых морозов. Информацию подтвердил сам избранный президент США, добавив, что иначе его сторонникам, а также десяткам тысяч сотрудников правоохранительных органов и служб экстренного реагирования 20-го числа придется много часов провести на улице.



Согласно прогнозу погоды, в понедельник в Вашингтоне будет около минус пяти и сильный ветер.



Последний раз инаугурация президента США проводилась в помещении в 1985 году, когда Рональд Рейган второй раз вступал в должность.



Тогда столбик термометра в американской столице опускался до 14 градусов.