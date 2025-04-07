Тшасковский, Менцен или Навроцкий: у кого и почему есть больший шанс победить на выборах в Польше

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В Польше зафиксирован рекордный уровень госдолга, гигантский дефицит бюджета. Просел экспорт и инвестиции, но зато есть рост инфляции и цен на коммуналку. Однако вместо плана исправления ситуации в экономике разрабатываются новые планы по милитаризации, которые еще больше загонят страну в долговую яму.

Скоро в Польше пройдут выборы президента, и уже на полную мощь работает аттракцион предвыборных обещаний, однако фоном, прикрываясь так называемой угрозой, Варшава тратит колоссальные средства на перевооружение.

Останется ли политический курс прежним, то есть меньше решений гражданских проблем, а больше трат на мифическую войну, эти вопросы подняли в рубрике "Катюшин расчет".

Система власти в Польше долгие годы строилась на тандеме двух партий - либералы "Гражданской платформы" и консерваторы "Права и справедливости" (PiS), которые поочередно сменяли друг друга у кормила власти.

Очередные выборы в стране пройдут в мае 2025 года. На президентское кресло претендуют 21 человек.

На сегодняшний день основные силы крутятся вокруг двух партий ("Гражданская платформа" и "Право и справедливость"), ведь они обе выставили своих кандидатов. "Гражданская платформа" выдвинула Рафала Тшасковского, он является в партии вице-председателем. И если он выиграет выборы, то и президент, и премьер-министр Польши будут представлять одну и ту же политическую силу, что позволит проводить либеральную политику с меньшей оглядкой на консервативную оппозицию.

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c85413f7-2dd0-45ac-9dbb-d19b5c3961fa/conversions/1f34cfd1-090c-4ebc-8be6-b9c683f08ec7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c85413f7-2dd0-45ac-9dbb-d19b5c3961fa/conversions/1f34cfd1-090c-4ebc-8be6-b9c683f08ec7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c85413f7-2dd0-45ac-9dbb-d19b5c3961fa/conversions/1f34cfd1-090c-4ebc-8be6-b9c683f08ec7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c85413f7-2dd0-45ac-9dbb-d19b5c3961fa/conversions/1f34cfd1-090c-4ebc-8be6-b9c683f08ec7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Кстати, на выборах 2020-го Тшасковский сумел составить серьезную конкуренцию Дуде, он буквально наступал на пятки, но проиграл всего 2 процентных пункта. До 2023 года Тшасковский выступал за политику открытых дверей для мигрантов, однако резко сменил подход к этой теме.

Кароль Навроцкий - кандидат, не принадлежащий ни к одной политической силе, однако выдвинут и поддерживается консервативной партией "Право и справедливость". К слову, он любитель сносить памятники советским солдатам.

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd8c1d2-ffda-4ac8-8d5f-1c85c7286a5f/conversions/0c8ee986-0188-4e47-83d6-2fb0ce99b185-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd8c1d2-ffda-4ac8-8d5f-1c85c7286a5f/conversions/0c8ee986-0188-4e47-83d6-2fb0ce99b185-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd8c1d2-ffda-4ac8-8d5f-1c85c7286a5f/conversions/0c8ee986-0188-4e47-83d6-2fb0ce99b185-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd8c1d2-ffda-4ac8-8d5f-1c85c7286a5f/conversions/0c8ee986-0188-4e47-83d6-2fb0ce99b185-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Во второй тур пройдут только два кандидата, рейтинг которых будут формироваться из расклада, кому достанутся цифры поддержки, замыкающего тройку. На данный момент это Славомир Менцен от партии "Конфедерация".

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Это уже длится 20 лет, когда "Право и справедливость" начала рулить Польшей. И все это время они по очереди меняют друг друга. Ждать нового сейчас нельзя. Правда, подтягивается на финише Славомир Менцен. У него есть реальный шанс поучаствовать во втором туре, но то, что там будет, является очевидным. Он получит много голосов потому, что сдерживает поддержку конфликта в Украине".

Блок "Конфедерация" еще несколько лет назад считался маргинальной политической силой, однако разочарование в правительстве Дональда Туска и нежелание наступать на старые грабли с PiS, подталкивают польских избирателей к поиску альтернативных путей. И вполне реально, что таковым может оказаться "Конфедерация". При учете, что в Польше даже на уровне президентской кампании происходит межпартийная борьба, "Право и справедливость" изрядно подпортила свою репутацию.

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad24f069-920e-472b-a6eb-2d696a5738af/conversions/68733067-94cd-4ed8-820f-f7447b0651aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad24f069-920e-472b-a6eb-2d696a5738af/conversions/68733067-94cd-4ed8-820f-f7447b0651aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad24f069-920e-472b-a6eb-2d696a5738af/conversions/68733067-94cd-4ed8-820f-f7447b0651aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad24f069-920e-472b-a6eb-2d696a5738af/conversions/68733067-94cd-4ed8-820f-f7447b0651aa-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Сегодня PiS - это речь об экономических провалах, курсе на конфронтацию, в том числе и с партнерами по Евросоюзу, визовом скандале, многочисленных коррупционных делах.

На "Гражданской платформе", а точнее на Тшасковском, оставляют отпечаток провалы Туска, поэтому шансы вырваться у "Конфедерации" есть, причем за счет молодого поколения. Менцен набирает популярность, особенно среди мужчин меньше 40 лет, а еще выступает за ограничение полномочий Евросоюза, обещает ввести свободу слова и, как в США, легализовать марихуану и упростить доступ к оружию.

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Каждый из кандидатов работает на свою публику, расставляя акценты в наиболее чувствительных вопросах. Тшасковский фокусирует внимание на теме абортов, а его электоратом являются преимущественно горожане.

Навроцкий делает ставку на жителей малых городов и сел, концентрируется на проблемах региона, в частности, на выравнивании социальных стандартов. А Менцен находит поддержку среди молодежи, среди которой не популярны ни "Право и справедливость", ни "Гражданская платформа".

Факт Главный и первый аргумент Менцена - снижение роли государства в экономике, общественной жизни, а вот полномочия бизнеса, напротив, кандидат предлагает расширить.

Однако еще несколько месяцев назад ключевой темой кампании должна была быть региональная обстановка. То есть победить должен был тот, кто убедит избирателя, что именно он лучше другого способен защитить польский народ от агрессии, на минуточку, Беларуси и России. Зачем, правда, нападать этим двум странам на Польшу никто не объясняет. Однако "фактор Трампа" перекроил предвыборную программную карту, и тема "Пришествие с Востока" проходит фоном, и оба кандидата в этой части солидарны - они выступают за повышение трат на оборону.

По сути же, дело не в военном вопросе, а скорее в лидерстве в ЕС, где Польша намерена получить первые позиции, конкурируя с Парижем и Берлином, особенно теперь, когда всем своим видом Дональд Трамп показывает брезгливость в отношении существующей формы Евросоюза.

Надо отметить, что Евросоюз, хоть и на первый взгляд экономический блок, но поскольку страны-участницы это члены НАТО, Трампом они воспринимаются как вкладчики в военный альянс, хотя в большинстве своем двоечники, где выделяется Польша, которая является лидером по росту оборонных расходов.

С 2023 года Польша должна отчислять на оборонку по закону не менее 3 % ВВП, однако за последние 5 лет рост составил в 2,7 раз.

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По итогам 2024 года Польша впервые заняла первое место в мире по объему импорта вооружений на сумму более 7 млрд долларов. И уже третий год держится на первой строчке по объему заключенных контрактов (15,6 млрд долларов).

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В ближайшие четыре года прогнозируется импорт вооружений и техники на сумму 51,4 млрд. Иными словами, Польша - отличница на фоне отстающих, а для США это, прежде всего, наличие возможности поддерживать продажи американского оружия. В этом плане Польша один из самых активных покупателей.

"Польша, как и вся Европа сегодня, - это бумажные игры. Во-первых, за последние десятилетия страна полностью разоружилась. Конфликт в Украине ускорил этот процесс. Только сейчас подписываются контракты, по которым оружие должно появиться через несколько лет. Проблема в том, что за последние годы Польша испортила свою экономику, уничтожила металлургию, энергетику, - сказал Александр Яцек. - И сегодня этому государству не под силу даже реализовать большие военные контракты, потому что военная техника строится на основе хороших металлургических заводов, также надо иметь энергоресурсы определенного уровня, чтобы производить такую технику, но в Польше этого нет, да и в целом в Европе мало стало. Пока действительно есть контракты, громкие лозунги, но реальной силой Польша пока не обладает".

Однако если взглянуть на содержание ведущих польских изданий, складывается впечатление, что Польша активно готовится к вооруженному конфликту. Угрозы несуществующие, однако бюджет на оборонку раздувается предвыборным фоном. Для нас изменения в этой области едва ли произойдут, ведь Беларусь рассматривается как угроза и предлог делать бюджет еще шире.