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ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской
ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы.
Ранее Апелляционный суд подтвердил вынесенный в конце февраля приговор по делу против политика за "посягательство на конституционный строй" страны. Додика приговорили к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность. Посягательство заключалось в том, что тот якобы "сознательно не исполнял" распоряжения Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.
Привлечь к задержанию Президента Республики Сербской пытались Интерпол, однако там отказались выдавать ордер, назвав дело политически мотивированным. Сам Додик категорически отверг и приговор суда, и нынешнее решение ЦИК, заявив: "А что будет, если я откажусь?".