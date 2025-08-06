ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской

Ранее Апелляционный суд подтвердил вынесенный в конце февраля приговор по делу против политика за "посягательство на конституционный строй" страны. Додика приговорили к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность. Посягательство заключалось в том, что тот якобы "сознательно не исполнял" распоряжения Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.