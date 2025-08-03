Молдавский ЦИК все-таки зарегистрировал для участия в парламентских выборах оппозиционный блок. В него входят партия социалистов, коммунисты, а также движения "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Еще накануне власти страны были решительно настроены не включать в бюллетени конкурентов правящей проевропейской партии.



Более того, с выборов сняли самое мощное оппозиционное движение "Победа". Официальный Кишинев ведет все более активную охоту на ведьм. 2 августа президент Санду заявила, что Молдова является объектом активной гибридной войны.



В качестве инструмента этой войны Санду назвала Молдавскую православную церковь. К которой, между тем, принадлежит подавляющее большинство граждан. Выборы в парламент страны пройдут 28 сентября.