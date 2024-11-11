С французского острова Майотта поступают трагические известия: циклон "Чидо", который обрушился на этот клочок земли в Индийском океане, унес огромное количество жизней. Причем, разрушения на Майотте приобрели такой масштаб, что невозможно пока даже оценить человеческие потери и материальный ущерб - стихия уничтожила здесь буквально все.

На кадрах, поступающих с острова, можно видеть лишь бескрайние руины и людей, которые пытаются извлечь из-под обломков хоть что-то, способное обеспечить им выживание.



Майотта - один из Коморских островов, аннексированный Францией и до сих являющийся объектом неурегулированного территориального спора. Он находится в удаленном от материка регионе, и организовать быструю доставку сюда помощи невозможно.



Впрочем, французам все равно не до этого - в стране бушует правительственный кризис, который дезорганизовал работу большинства министерств и ведомств, включая чрезвычайные службы.