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Циклон "Чидо" обрушился на клочок земли в Индийском океане и унес огромное количество жизней
С французского острова Майотта поступают трагические известия: циклон "Чидо", который обрушился на этот клочок земли в Индийском океане, унес огромное количество жизней. Причем, разрушения на Майотте приобрели такой масштаб, что невозможно пока даже оценить человеческие потери и материальный ущерб - стихия уничтожила здесь буквально все.
На кадрах, поступающих с острова, можно видеть лишь бескрайние руины и людей, которые пытаются извлечь из-под обломков хоть что-то, способное обеспечить им выживание.
Майотта - один из Коморских островов, аннексированный Францией и до сих являющийся объектом неурегулированного территориального спора. Он находится в удаленном от материка регионе, и организовать быструю доставку сюда помощи невозможно.
Впрочем, французам все равно не до этого - в стране бушует правительственный кризис, который дезорганизовал работу большинства министерств и ведомств, включая чрезвычайные службы.
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