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Цинизму нет предела - оппозиция в Грузии подготовила сценарий госпереворота
"Единство - национальное движение" - самая популярная оппозиционная партия Грузии. Основал ее в 2003 году герой-предатель в одном лице Михаил Саакашвили.
Основная карта партии - фигура мученика в лице Саакашвили. Брать электорат объединение решило теми же методами, что и "переменщики" - листовки имитируют паспорт Евросоюза, и все движения ведут только в две буквы - ЕС.
Важно сказать, что это серьезная политическая сила - до выборов рейтинг партии доходил до 20 %.
У партии, кстати, есть, своеобразный союзник. А именно "Кавказский легион". Экстремистская организация, лидер которой Ладо Гамсахурдия, воюет на стороне Украины да еще в Курской области. Опыт "грузинских снайперов" мы хорошо помним еще по Майдану.
Гамсахурдия, к слову, называет вещи своими именами. Его партия - это силовой блок, его цель - свержение власти в Грузии через вооруженный мятеж. То есть если победит правящая партия, в стране, с его слов, прольется кровь.
Когда Западу чего-то хочется, подключаются все ресурсы. Хитрости и цинизму предела нет. На что способен Запад, опешили в местном парламенте. Спикер заявил о том, что оппозиция в Грузии уже подготовила сценарий госпереворота.
Настало время поговорить про "Грузинскую мечту" - правящую коалицию. Партия у руля 13-й год. До выборов их поддерживало 60 % опрошенных.
Партию часто обвиняют в пророссийском курсе. По инициативе "Грузинской мечты" ввели не только закон "О прозрачности иностранного влияния", но и запрет на пропаганду ЛГБТ. Аккуратно со стороны депутатов звучали предложения войти в конфедерацию с Абхазией и Южной Осетией. Контроль над этими территория Тбилиси утратил десятилетия назад.
И здесь в повествовании возникает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ярая противница правящей партии делала все, чтобы саботировать работу парламента. Депутаты ей ответили, два раза попытавшись провести импичмент.
Ну и куда без влияния Молдовы? После больших проблем на западном фронте у Санду, заволновалась и Зурабишвили. Кстати, президент Грузии, родилась в Париже, и открыто заявляет о своих симпатиях к молдавской коллеге по евроинкубатору и не только.
После встречи с французским лидером, Зурабишвили заявила, что согласовала с коллективной Европой кандидатуру на пост премьер-министра и она ожидает тотальной поддержки в этом вопросе. Даже оппозиционные партии Грузии поспешили заявить, что не имеют к подобным заявлениям никакого отношения.
В общем, Грузия в глазах Запада обнаглела изрядно. Приняли закон об иноагентах, еще один документ и вовсе покусился на святое - решили запретить пропаганду ЛГБТ. Да и в целом как-то не вовремя начали защищать свои интересы. Вашингтону и Брюсселю не нужны самодостаточные страны, им нужны покорные исполнители. Оттого и вспыхивали тбилисские улицы.
Как Запад раскачивал Грузию накануне парламентских выборов, кто выводил людей на протесты и какие методички хорошо знакомы нашей стране. Подробности смотрите в "Понятной политике".
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