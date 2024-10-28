"Единство - национальное движение" - самая популярная оппозиционная партия Грузии. Основал ее в 2003 году герой-предатель в одном лице Михаил Саакашвили.

Основная карта партии - фигура мученика в лице Саакашвили. Брать электорат объединение решило теми же методами, что и "переменщики" - листовки имитируют паспорт Евросоюза, и все движения ведут только в две буквы - ЕС.

Важно сказать, что это серьезная политическая сила - до выборов рейтинг партии доходил до 20 %.

У партии, кстати, есть, своеобразный союзник. А именно "Кавказский легион". Экстремистская организация, лидер которой Ладо Гамсахурдия, воюет на стороне Украины да еще в Курской области. Опыт "грузинских снайперов" мы хорошо помним еще по Майдану.

Гамсахурдия, к слову, называет вещи своими именами. Его партия - это силовой блок, его цель - свержение власти в Грузии через вооруженный мятеж. То есть если победит правящая партия, в стране, с его слов, прольется кровь.

Когда Западу чего-то хочется, подключаются все ресурсы. Хитрости и цинизму предела нет. На что способен Запад, опешили в местном парламенте. Спикер заявил о том, что оппозиция в Грузии уже подготовила сценарий госпереворота.

Настало время поговорить про "Грузинскую мечту" - правящую коалицию. Партия у руля 13-й год. До выборов их поддерживало 60 % опрошенных.

Партию часто обвиняют в пророссийском курсе. По инициативе "Грузинской мечты" ввели не только закон "О прозрачности иностранного влияния", но и запрет на пропаганду ЛГБТ. Аккуратно со стороны депутатов звучали предложения войти в конфедерацию с Абхазией и Южной Осетией. Контроль над этими территория Тбилиси утратил десятилетия назад.

И здесь в повествовании возникает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ярая противница правящей партии делала все, чтобы саботировать работу парламента. Депутаты ей ответили, два раза попытавшись провести импичмент.

Ну и куда без влияния Молдовы? После больших проблем на западном фронте у Санду, заволновалась и Зурабишвили. Кстати, президент Грузии, родилась в Париже, и открыто заявляет о своих симпатиях к молдавской коллеге по евроинкубатору и не только.

После встречи с французским лидером, Зурабишвили заявила, что согласовала с коллективной Европой кандидатуру на пост премьер-министра и она ожидает тотальной поддержки в этом вопросе. Даже оппозиционные партии Грузии поспешили заявить, что не имеют к подобным заявлениям никакого отношения.

В общем, Грузия в глазах Запада обнаглела изрядно. Приняли закон об иноагентах, еще один документ и вовсе покусился на святое - решили запретить пропаганду ЛГБТ. Да и в целом как-то не вовремя начали защищать свои интересы. Вашингтону и Брюсселю не нужны самодостаточные страны, им нужны покорные исполнители. Оттого и вспыхивали тбилисские улицы.