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ЦРУ предлагает сотрудникам уволиться по собственному желанию

The Wall Street Journal пишет, что все сотрудники Центрального разведывательного управления США получили предложение уволиться по собственному желанию в обмен на получение зарплаты за 8 месяцев в качестве компенсации.

Ранее о такой возможности сообщили сотрудникам большинства несиловых федеральных ведомств американского государства.

ЦРУ стало первым среди разведывательных служб, на которое распространилась инициатива. Управление также приостановило процесс найма новых сотрудников.

ЦРУСША