Туннель под Ла-Маншем оказался парализован
Автор:Редакция news.by
Новогодний коллапс привел к серьезному сбою в движении поездов в железнодорожном Евротоннеле, который соединяет Великобританию с континентальной Европой и проходит под Ла-Маншем.
Компания-оператор перевозок призывает пассажиров отложить поездки. Из-за неисправности контактной сети полностью остановлены все поезда, более 8 тысяч пассажиров застряли на маршрутах между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом. Люди жалуются, что авария сорвала их романтические планы на новогоднюю ночь.
Пассажирам, уже находящимся в пути, предложено бесплатно вернуться на станцию отправления. Некоторым предлагают билеты на паром, чтобы добраться до Франции.