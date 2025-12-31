Туннель под Ла-Маншем оказался парализован

Новогодний коллапс привел к серьезному сбою в движении поездов в железнодорожном Евротоннеле, который соединяет Великобританию с континентальной Европой и проходит под Ла-Маншем.

Компания-оператор перевозок призывает пассажиров отложить поездки. Из-за неисправности контактной сети полностью остановлены все поезда, более 8 тысяч пассажиров застряли на маршрутах между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом. Люди жалуются, что авария сорвала их романтические планы на новогоднюю ночь.