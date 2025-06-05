Турчин считает необходимым расширить промышленную кооперацию в СНГ

На пространстве СНГ необходимо сосредоточить усилия на расширении промышленной кооперации стран-участниц. Позицию и взгляд Беларуси на развитие интеграции обозначил премьер-министр. 5 июня в Душанбе прошло заседание глав правительств Содружества. Страны делают ставку на дальнейшее расширение взаимодействия и подтверждают возрастающую роль усиления сотрудничества. Это не только укрепление кооперации, но и повышение уровня локализации выпускаемой продукции. В СНГ растет число крупных кооперационных проектов. Однако этого недостаточно. По итогам заседания подписано соглашение по развитию кооперационных связей в отрасли тяжелого машиностроения. Оно служит созданию максимально благоприятных условий для роста бизнеса в этой сфере, способствует укреплению экономических позиций региона в целом.