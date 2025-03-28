3.64 BYN
3.16 BYN
3.50 BYN
Турция отказалась от запрета на экспорт лимонов
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Турция отказалась от введения запрета на экспорт лимонов. Об этом решении объявил министр торговли после встречи с экспортерами и фермерами.
Минторг Турции согласился с предложениями бизнеса не ограничивать торговлю. При этом будут запрещены спекуляции и налажен жесткий контроль за стабильностью цен.
Власти будут следить за стоимостью лимонов на внутреннем рынке, чтобы оперативно отреагировать, если ситуация будет меняться.