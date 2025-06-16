Турция повысит тарифы за проход судов через свои проливы

Плата будет увеличена на 15 % и составит почти 6 долларов за 1 т. Суммы пойдут на финансирование работы береговых служб, спасателей и медиков. Это уже четвертый этап пересмотра тарифов, начавшийся в 2022 году в рамках указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За это время стоимость прохода увеличилась более чем в 7 раз, при этом почти 40 лет плата не менялась и была 80 центов за 1 т.